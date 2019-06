Praam van 13 meter voor team Prôôst

Aalsmeer – Een nieuwe (aluminium) praam heeft team Prôôst afgelopen zaterdag 15 juni te water gelaten. Anderhalf jaar lang is hard gewerkt aan de bouw van de praam door de vriendengroep van team Prôôst.

Nu is de 13 meter lange praam dan (eindelijk) klaar. Op tijd voor de Junior Pramenrace op 29 juni en ruim voor de Pramenrace in september. Na de officiële doop is natuurlijk gelijk een proefvaart gemaakt en deze is glansrijk verlopen. Na afloop er van is nogmaals het glas geheven op het succesvolle eindresultaat.

Tijdens de Junior Pramenrace zal deze 13 meter lange praam gebruikt gaan worden door team De Pennetjes met start nummer elf. In september zal team Prôôst zelf de praam inwijden tijdens de altijd gezellige Pramenrace. Over hoe de praam aangekleed gaat worden laat de groep nog niets los. Dat blijft geheim tot de tweede zaterdag in september vanaf ongeveer twaalf uur bij de Pontweg.

Foto: www.kicksfotos.nl