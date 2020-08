Positieve reacties op vernieuwde AH Oost

Aalsmeer – Klanten hebben woensdag 5 augustus kennisgemaakt met de vernieuwde Albert Heijn aan het Poldermeesterplein. De supermarkt in Oost is ingrijpend verbouwd en heeft nu het nieuwste winkelconcept van Albert Heijn. Er zijn veel meer verse producten, zoals groente, fruit, kant-en-klaarmaaltijden, brood, vleeswaren, kazen en borrelhapjes, verkrijgbaar. Het afrekenen gaat voortaan sneller met zelfscankassa’s. De eerste reacties van klanten zijn positief, zij vinden het nu prettiger winkelen.

Meteen na binnenkomst van de winkel is een groot versplein met heel veel groente en fruit. Gemakkelijk kiezen voor gezond en lekker eten kan altijd, mede dankzij een brede selectie verspakketten en maaltijdsalades. “Voor ontbijt, lunch en borrel hebben we een extra groot aanbod aan vleeswaren, kaas, worsten, tapas, olijven, salades en andere borrelhapjes”, vertelt supermarktmanager Luuk Koole. “Bij de bakkerij komen verschillende soorten brood en broodjes uit eigen oven. Ook zijn er allerlei taarten, gebakjes, koek en chocolade.”

Vernieuwingen

Albert Heijn Poldermeesterplein heeft diverse nieuwe innovatieve snufjes. Op het versplein zorgt dry misting, een systeem dat de groente en het fruit goed op temperatuur houdt, dat alles langer vers blijft. Grote beeldschermen door de hele winkel geven informatie over lekkere seizoensproducten en verrassende recepten. Met elektronische schapkaartjes kan sneller worden ingespeeld op veranderingen in het assortiment. Ook de Gall & Gall, die in de hal van de supermarkt zit, is compleet vernieuwd.

Zelfscan

Het afrekenen gaat sneller met zelfscan. Met de handscanner of de mobiele telefoon kunnen klanten tijdens het winkelen de producten zelf scannen of je scant de boodschappen in één keer bij de zelfscankassa. Als klanten bij de gewone kassa willen afrekenen, kan dat natuurlijk.

Luuk Koole: “Tot en met zondag 16 augustus hebben we een leuke actie met zelfscan. Als je dan gebruik maakt van de handscanner maak je kans op een leuke prijs.”

Enthousiast

Luuk Koole is sinds kort de supermarktmanager van Albert Heijn Poldermeesterplein. “Ik heb het hier prima naar mijn zin. We hebben een leuk, enthousiast team en een prachtige, vernieuwde winkel. Nu de verbouwing achter de rug is, kan ik ook meer de tijd nemen om klanten beter te leren kennen. Daar verheug ik mij op.”

Albert Heijn aan het Poldermeesterplein 1 is open van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 22.00 uur. De winkel beschikt over gratis parkeergelegenheid.

Foto: Albert Heijn/Yasmine Hargreaves. Supermarkt-manager Luuk Koole (links) en medewerker Vincent Groeneveld.