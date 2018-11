Popquiz Aalsmeer met Ron en Meindert

Aalsmeer – Woensdagavond 19 december kan regio Aalsmeer weer gaan popquizen. Vanaf 20.00 uur organiseren Ron Leegwater en Meindert van der Zwaard de Popquiz Aalsmeer in de gezellige bovenzaal van Cultuurgebouw De Oude Veiling in de Marktstraat. Zowel Meindert als Ron zijn muziekliefhebbers en programmamakers bij Radio Aalsmeer. Al vanaf jonge leeftijd hebben zij grote interesse in top 40 feiten, hits en muziekprogramma’s. Wat dat betreft een mooi duo dus om de Popquiz Aalsmeer te organiseren.

Doe je mee? Herken de hits, de intro’s, de videoclips en de fragmenten uit de jaren tachtig tot en met de hits van nu (met soms een fragment uit de jaren zeventig). Stel een team samen van minimaal vier tot maximaal zes personen en geef je op door een email te sturen aan: popquizaalsmeer@gmail.com. De kosten zijn 5 euro per persoon (contant af te rekenen op de avond zelf).

Uiteraard zijn er leuke prijzen te winnen en is de avond vooral een feest van herkenning met veel ‘oh ja’ en meezing-momenten. Geef je snel op, want vol is vol. En (niet onbelangrijk) Ron en Meindert verzorgen de gratis bitterballen. De twee muziekliefhebbers zien je graag op woensdag 19 december, maar vergeet je niet vooraf aan te melden. De Popquiz start om 20.00 uur, dus kom iets eerder. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Volg Popquiz Aalsmeer ook op Facebook.