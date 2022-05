Poppenkast ‘Beestenboel’ in Bacchus

Aalsmeer – Aanstaande zondag 5 juni verzorgt Gerard Zelen twee poppenkastvoorstellingen in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. De voorstelling heet ‘Beestenboel’ en gaat over de baas van de kinderboerderij. Met zijn oppasser houdt hij het allemaal streng in de gaten. Anders wordt het maar een beestenboel. Maar de dieren denken daar heel anders over. De kip is zijn eigen gekakel zat en het varken wil ook wel eens loeien als een koe. Er breekt paniek uit bij de baas en de oppasser. Er is iets vreemds aan de gang. De boerderij staat op zijn kop. Er gebeuren hele rare dingen!

Knuffel mee!

De voorstellingen zondag zijn om 14.00 uur en om 15.00 uur. Zaal open een half uur voor aanvang. De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht en kan via www.cultureelcafebacchus.nl. PS: Kinderen mogen hun eigen knuffeldier meenemen naar Bacchus.