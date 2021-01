Politie zoekt getuigen van woning-inbraak

Aalsmeer – Tussen vrijdag 15 en maandag 18 januari is er ingebroken in een woning in de Meervalstraat in de Hornmeer. Om binnen te komen hebben de dieven de achterdeur van het huis geforceerd.

De politie Aalsmeer zoekt informatie over deze inbraak. Iets verdachts gezien in de buurt, tips? De politie hoort het graag. Neem contact op door te bellen naar 0900-8844 of vul het tipformulier in via www.politie.nl.

De inbraak is tussen elf uur vrijdagavond en maandag elf uur in de ochtend gepleegd. Zaaknummer is 2021012206.