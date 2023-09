Politie zoekt getuigen van dodelijk ongeval in Oude Meer

Oude Meer – Vrijdag 15 september rond zes uur in de ochtend is op de Fokkerweg in Oude Meer (Haarlemmermeer) een fietser aangereden door een vrachtwagen.

Ter hoogte van de zijstraat Ten Pol, op de kruising, kwamen de fietser en vrachtwagen met elkaar in aanrijding. Het slachtoffer is zwaargewond geraakt. De hulpdiensten zijn direct in actie gekomen, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. De snelle hulp heeft niet mogen baten, in de middag is de fietser, een 25-jarige man uit Aalsmeer, aan zijn verwondingen overleden.

De weg is lange tijd afgesloten geweest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en zoekt getuigen of eventuele dashcambeelden. Was u getuige van het ongeval en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan zo snel mogelijk contact op via 0900-8844.

Zaaknummer is: 2023199309

Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot