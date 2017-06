Update: Daders van mishandeling bekend!

Aalsmeer – De politie deed donderdag 15 juni een oproep om twee daders te vinden van een mishandeling in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 december in Aalsmeer, op de Van Cleeffkade. Ondanks onderzoek en een behoorlijk duidelijke foto is de identiteit van de daders nog steeds niet bekend. Bij de mishandeling raakten twee mannen gewond. De twee stapten rond elf uur in de avond een restaurant binnen om iets te eten. Tien minuten later komen twee mannen binnen die aan de tafel achter de slachtoffers gaan zitten. Ook zij bestellen wat te eten. De twee besluiten te vertrekken, ze ergeren zich aan deze twee gasten. Bij het vertrek wordt hier een opmerking over gemaakt. Vanaf dat moment loopt het flink uit de hand. Op camerabeelden is te zien dat er gevochten wordt. Een van de slachtoffers herinnert zich daar niets meer van. Het eerste wat hij weet is dat hij, zittend in het restaurant, bijkomt na het gevecht en onder het bloed zit. Hij is vervoerd naar het ziekenhuis waar blijkt dat hij een scheur heeft in zijn trommelvlies en oogletsel heeft opgelopen. Zijn vriend heeft ook meerdere klappen en trappen gekregen en zit onder de blauwe plekken.

De politie Aalsmeer Uithoorn deed vandaag een oproep via allerlei media met hierbij beelden van de daders. Op de late oproep, een half jaar later, kreeg de politie op facebook behoorlijke kritiek. De politie legde uit dat zij bij het oproepen van getuigen gebonden zijn aan regels. Per zaak wordt door een officier van justitie een zorgvuldige afweging gemaakt hoe en wanneer een oproep gedaan mag worden. Bovendien moeten agenten eerst andere mogelijkheden proberen om de identiteit van een verdachte te achterhalen.

De oproep met de videobeelden hebben bijzonder snel tot resultaat geleid. “De twee daders zijn bekend”, laat de politie nog dezelfde dag aan het einde van de middag weten.