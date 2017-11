‘Open huis’ politie voor Sint Maarten

Uithoorn – Wat was het zaterdagavond gezellig in het politiebureau in Uithoorn. Ook het politiebureau Uithoorn aan Laan van Meerwijk deed haar deuren wijd open voor de kinderen die voor Sint Maarten hun feestje vierden. Tientallen kinderen zijn langs gekomen om een liedje te zingen, na het zingen stonden de agenten klaar met een grote bak snoep!

Ook de Burgemeester kwam langs met haar kinderen. Het werd enorm gewaardeerd en de agenten ontvingen veel complimenten. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Foto: Davey Photography/ Rob Franken