Politie treft 290 kilo vuurwerk in woning aan!

Aalsmeer/Uithoorn – Afgelopen vrijdag kwam bij de politie Aalsmeer-Uithoorn een melding binnen over een grote hoeveelheid vuurwerk, die in een woning zou liggen. Na de melding zijn agenten direct aan de slag gegaan en na toestemming van de hulp-officier van justitie werd de woning betreden. In de woning, in een appartementencomplex, heeft de politie 300 shells en 2 pallets flowerbeds aangetroffen.

De explosieve opruimingsdienst (EOD) moest ter plaatse komen, omdat de flowerbeds op amateuristische wijze doorgelont en vastgekit aan de pallets waren. Wanneer het vuurwerk (totaal 290 kilo) tot ontploffing was gekomen zou, aldus de EOD, de gehele verdieping van dit appartementencomplex ontploft en verwoest zijn.

Vuurwerk in huis bewaren, is levensgevaarlijk. Doe het niet, het is niet ‘maar’ vuurwerk en kan grote schade tot gevolg hebben. De bewoner was tijdens de inval thuis, is gearresteerd en kan een flinke boete/straf opgelegd krijgen.

Foto: Dozen met vuurwerk in woning. Foto: Politie Aalsmeer-Uithoorn