Politie blij met meldingen inwoners

Aalsmeer – De rellen en plunderingen in dorpen en steden vorig weekend riepen ongeloof, onbegrip en woede op. Natuurlijk is er de frustratie van het binnen moeten blijven om coronabesmettingen te voorkomen, maar deze uitingen hadden niets meer met actievoeren tegen de corona-maatregelen (avondklok) te maken. Goed om te zien en te horen dat heel veel Nederlanders deze acties verafschuwen en zelf aan de slag gingen om hun dorpen en steden weer orderlijk te maken en dan de crowdfunding acties voor gedupeerde ondernemers, prachtig! Wat een saamhorigheid. Net als de buurtwachten en (een beetje omgekeerde wereld) de voetbalsupporters die de straat op gingen om de politie bij te staan.

Social media

Net als het helpen van de politie door berichten op social media, die oproepen tot rellen, te melden. Hiermee werden al heel wat ongewenste samenscholingen (ook in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen) in de kiem gesmoord. De politie is blij met deze extra oren en ogen. Op facebook bedankt de politie Aalsmeer Uithoorn iedereen voor de vele meldingen die binnen gekomen zijn over de oproepen om te gaan rellen op social media. “Zonder jullie hadden wij veel ellende niet kunnen voorkomen. Wij zijn blij met de berichten die doorgestuurd worden met betrekking tot opruiing.”

Avondklok: Blijf binnen

Het is weer weekend en de politie hoopt opnieuw op steun van inwoners. Melding doen van berichten die aan willen zetten tot strafbare feiten wordt gewaardeerd en gaat zeker opgepakt worden. De politie wil ook een oproep doen aan de ouders van jongeren: “Wij doen de controle op straat, maar wij hebben jullie achter de voordeur nodig. Is jouw kind niet thuis na 21.00 uur? Vraag je dan eens af wat er daadwerkelijk gebeurt. Wij zullen dit echt samen moeten doen.”

De gemeente helpt in deze ook een handje mee. Op de hoek Stationsweg en Van Cleeffkade is het matrixbord geplaatst met de oproep aan inwoners om zich te houden aan de avondklok en thuis te blijven. “Alleen samen krijgen we corona onder controle!”