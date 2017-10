Poging plofkraak op geldautomaat

Kudelstaart – Rond half vier in de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 oktober is geprobeerd een plofkraak te plegen op de geldautomaat van de Rabobank in de Einsteinstraat. Het is mislukt de automaat op te blazen, maar de daders hebben explosieven achter gelaten. Uit voorzorg zijn daarom acht woningen ontruimd.

De Explosieven Opruimings Dienst heeft met een robot de explosieven bekeken en onschadelijk gemaakt. De daders zijn er volgens getuigen in een auto vandoor gegaan. De politie doet nader onderzoek. Rond zeven uur was het gevaar geweken en konden de bewoners weer terug naar huis.

Foto: Marco Carels