Poëtische bomen in de Gedichtentuin

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 2 september werd om 12.00 uur de Gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof officieel geopend. De actieve KCA werkgroep van podiumkunst en literatuur organiseerde deze manifestatie alweer voor de vijftiende maal. Met elkaar zorgden zij voor een indrukwekkende performance op misschien wel de mooiste en best bewaarde plek van Aalsmeer. Het gekozen thema van het derde lustrum was: Bomen. De boom leverde de 29 deelnemende dichters een bron van inspiratie.

Van wortel tot kruin

Hoe mooi wist de voormalig dorpsdichter Marcel Harting de afgelopen vijftien jaar Gedichtentuin op deze Historische plek te verweven met de boom. Alle jaren uit het verleden werden benoemd en vergeleken met de wortels, stam, takken tot en met de kruin. Hij werd door een aandachtig luisterend publiek beloond met een mooie stilte, op de ruisende bomen na, pas daarna volgde applaus. Wethouder Willem Kikkert had duidelijk plezier in zijn rol. Het lint weghalen als officiële openingshandeling was slechts een formaliteit. Meer bijzonder was het om te zien hoe krachtig de wethouder op ‘gewijde’ grond stond, omringd door majestueuze reuzen. Hij voelde zichzelf een boom. In zijn openingsverhaal werd zijn fascinatie voor dit natuurwonder duidelijk. Vervolgens werd gekozen voor een gedicht geschreven door de Duitse dichter Wilhelm Müller, later op muziek gezet door de componist Franz Schubert. Met het wereldwijde bekende en veel gespeelde en gezongen stuk Winterreise en die Schöne Müllerin, gaf hij zijn liefde voor taal en muziek weer en raakte de vele aanwezigen. “De lessen die de bomen ons leren, laten wij die ons ter harte nemen.”

Adem in, adem uit

De huidige dorpsdichter Jan Daalman wist eveneens het publiek te raken met zijn herinneringen aan een prachtige kastanjeboom. “Waarschijnlijk ooit geplant bij de geboorte van een kind, zoals dat ooit een traditie was. Waarmee een pasgeborene een lang leven werd gewenst.” Als kind beleefde hij bijzondere avonturen met en in de boom. Het was een vriend waar je geheimen mee deelde. “Bomen die ruimte en tijd overstijgen. Een klein zaadje waaruit een reus kan ontstaan. Zonder bomen is de mens nergens, zij zijn onze longen. Adem in, adem uit.” Tot slot was daar Nikki met haar gitaar. Zij trakteerde de toehoorders op een mooi theatraal optreden.

Rondgang gedichten

Het normaal gesloten Boomkwekerskerkhof is in de weekenden van 9 en 10 september en tijdens de Kunstroute op 16 en 17 september van 12.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek. Een absolute aanrader. Niet alleen om de 29 verrassende gedichten te lezen, maar ook om de prachtige bomen te bekijken, een indrukwekkende combinatie.

Feestelijke glaasje

Het is de verdienste van de KCA werkgroep dat steeds meer dichters zich aanmelden. Dat was te zien aan de belangstelling voor de opening van de Gedichtentuin waar ook jongeren aanwezig waren. Daarom was er een feestelijk glaasje bubbels met en zonder alcohol. De kleine foodtruck van Martijn Jooren was omgetoverd tot een vrolijke bar. Ook de bloemenmuur, gemaakt door Leomiek, oogstte veel lof. Het waren de puntjes op de i die deze opening tot een mooie verbindende bijeenkomst maakte. De gedichtenbundel ‘Bomen’ is te koop in het Boekhuis.

Foto’s: www.kicksfotos.nl