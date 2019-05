Podiumplaatsen voor ploegen Brandweer Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 18 mei zijn de twee wedstrijdploegen van Brandweer Aalsmeer in actie gekomen voor de tweede ronde van de brandweerwedstrijden in Purmerend. En met succes.

De 112 ploeg heeft in de ochtend deelgenomen aan de 112-wedstrijd. De ploeg uit Aalsmeer wist als derde te eindigen. Hierdoor is de tweede ronde gewestelijk behaald.

In de middag was het de beurt aan de hoofdklasse ploeg van Brandweer Aalsmeer. De ploeg heeft een topprestatie geleverd. Tijdens de ABWC wedstrijden heeft de ploeg de eerste plaats behaald en is nu gekwalificeerd voor de landelijke finale.

Gefeliciteerd! Aalsmeer kan/mag trots zijn op haar Brandweerkorps. Een heel veilig idee om te weten dat de heren en dames van het korps zich honderd procent inzetten en blijven oefenen om alle facetten van het vak goed te blijven beheersen.

Overigens kan het korps altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Er wordt iedere maandag in de avond geoefend bij de kazerne aan de Zwarteweg. Binnen stappen voor meer informatie is altijd mogelijk.

Foto: Brandweer Aalsmeer