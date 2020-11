‘Aalsmeer Lokaal’ live vanaf 20 november

Aalsmeer – Tijdens de dag van de ondernemer op 20 november gaat het platform Aalsmeer Lokaal van start. Dit is hét platform waar business, banen en events samenkomen. Aalsmeerse en Kudelstaartse bedrijven kunnen zich hierop gratis aanmelden.

Wethouder Robert van Rijn: “Onderlinge samenwerking is, in deze periode met allerlei maatregelen om iedereen gezond te houden, van groot belang. Daarom hebben we als gemeente aan de zaailingen van vorig seizoen gevraagd of zij dit platform, met elkaar, willen ontwikkelen. En hoe mooi is het dat we, op de dag van de ondernemer, hiermee live gaan. Ik roep ook alle bedrijven in Aalsmeer en Kudelstaart op om zich gratis aan te sluiten bij het platform: www.aalsmeerlokaal.nl. Samen zijn we sterk en maken we de Aalsmeerse economie sterker.”

Inspiratieprogramma verzet

Op de Dag van de Ondernemer was een mooi en inspirerend programma voor en door ondernemers opgezet. Helaas kan dit programma door de huidige coronabeperkingen niet door gaan. Wouter de Vries, de kersverse nieuwe voorzitter van Ondernemend Aalsmeer: “We hadden als organisatie acht mooie bedrijven bereid gevonden om hieraan mee te werken: FloriWorld, Jac. Kooij, Ubink, Feadship De Vries, De Meerse Accountants, Van Vliet Containers, Bouquetnet en The Beach. En we waren ontzettend blij met deze mooie locaties! Hierdoor konden we bezoekers spreiden over een aantal locaties en diverse inspiratie sessies aanbieden. Helaas moeten we dit verzetten vanwege de huidige coronamaatregelen.”

Nieuwe datum

De organisatie bestaande uit Ondernemend Aalsmeer, het bedrijfsleven en de gemeente Aalsmeer hoopt nu in het voorjaar van 2021 de dag ‘live’ op de genoemde locaties kunnen houden. Dit kan dan gelijk een mooie aftrap zijn naar de ondernemersverkiezing die in november 2021 op de planning staat.