Plastic ‘afvalberg’ op het Praamplein

Aalsmeer – Geen duim omhoog voor de AfvalHelden in Aalsmeer afgelopen week. De container voor inzameling van plastic op het Praamplein zat sinds donderdag vol. Toch bleven inwoners plastic brengen en achterlaten.

De zakken werden maar rond de container geplaatst. De stapel bleef groeien, tot eindelijk zaterdagmiddag Meerlanden in actie kwam. De meningen over de ‘berg’ waren verdeeld. De een zegt het asociaal te vinden, neem het weer mee naar huis (vol is vol), en de ander verwijt de Gemeente en Meerlanden dat er vaker geleegd zou moeten worden.

Overigens zat deze keer de plastic-container (nog) niet vol: Er was een te groot stuk plastic in de container gestopt, waardoor een verstopping was ontstaan. Er is flink met het deksel gesjord en met resultaat: Weer open! De gemeente laat in een reactie weten binnenkort met een nieuw afvalplan te komen. Er gaan onder andere meer locaties aangewezen worden voor het kunnen weggooien van groot karton.

Foto: www.kicksfotos.nl