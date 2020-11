Pietengym in Proosdijhal voor kinderen

Kudelstaart – Zoals jullie weten werkt Sinterklaas dit jaar thuis en moeten de Pieten al het werk doen. Daarom vragen de Pieten dit jaar de hulp van kinderen uit de groepen 3 tot en met 5 om alle sinterklaascadeautjes te bezorgen. Op maandag 23 november van 15.30 tot 16.30 uur organiseert Team Sportservice Aalsmeer in de Proosdijhal in de Edisonstraat een pietengym waarbij de kinderen zich helemaal kunnen uitleven.

Bij de Pietengym is het de bedoeling dat er nog wat cadeautjes door de schoorsteen gedaan worden, alleen om daar te komen moeten veel verschillende obstakels overwonnen worden. Klimmen, klauteren, kruipen, springen, rennen en balanceren staan op het programma. Als alle cadeautjes zijn bezorgd krijgen de kinderen na afloop ook nog een tasje met een leuke inhoud mee!

Meedoen is gratis, maar er is maar beperkt plek. Dus ga snel naar https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/153127/pietengym. Aanmelden kan ook bij René Romeijn, Buurtsportcoach Aalsmeer, via aalsmeer@teamsportservice.nl.