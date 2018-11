Pieten kunnen ook schaatsen…

Kudelstaart – Elke zaterdag van 16.30 tot 17.45 uur schaatsen zo’n 100 jeugdleden (en daarnaast ook nog vele volwassenen leden) van Schaatstrainingsgroep VZOD uit Kudelstaart op de ijsbaan in Haarlem.

De blauw-witte VZOD jasjes zijn ook dit jaar weer in grote getallen op de ijsbaan te zien. Vele ijsclubs hebben te kampen met een teruglopend ledenaantal, maar bij VZOD is het ledenaantal juist groeiende. De gezelligheid staat bij deze ijsclub dan ook voorop. En dat was in deze sinterklaastijd weer goed te merken.

Op zaterdag 23 november had Sint vier Pieten van VZOD naar de ijsbaan gestuurd. Het waren Pieten die ook echt al konden schaatsen. De Pieten trainden mee met de kinderen op de binnenbaan en deden wedstrijdjes met de grotere kinderen die op de buitenbaan schaatsen. Het zag er heel gezellig uit allemaal. De Pieten en de kinderen genoten zichtbaar.

Natuurlijk was er na afloop voor ieder kind een lekker zakje met pepernoten. Dat laat zich dan ook prima smaken na zo’n training. Het was jammer dat de Pieten na de training snel door moesten naar andere bezoeken. Waarschijnlijk zijn ze er volgend jaar wel weer…