Piano, gitaar en viool op Jeugd Muziek Concours

Aalsmeer – Zondag 3 november viel er in Aalsmeer weer een bijzonder initiatief van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) en Zorgcentrum Aelsmeer te beleven voor jong en oud. Wethouder Wilma Alink had niet zoveel woorden nodig om duidelijk te maken hoe blij en trots zij was op deze georganiseerde middag waar ouderen een fijne en blije middag beleefden en jongere musici podiumervaring konden opdoen. Een combinatie van beide zorgt voor een win-win situatie en een mooie sfeer van saamhorigheid. Het was voor de tweede keer dat het Jeugd Muziek Concours werd gehouden in het Zorgcentrum en de belangstelling om te willen optreden ten opzichte van verleden jaar was meer dan verdubbeld. Dat telde ook voor het aantal muziekdocenten en er werden nu ook meerdere muziekinstrumenten bespeeld, zoals piano, viool en gitaar.

Jury en deelnemers

Dat alle deelnemers zeer serieus werden genomen gaf de keuze van de jury aan. Naast de huidige kinderburgemeester Berber Veldkamp waren de andere leden: Mevrouw Nieuwenhuis (een bewoonster met een rijke muzikale achtergrond), Lonneke Tausch (musicoloog en werkzaam in het concertgebouw) en Daniëlle Burgman (lid van het Aalsmeers Saxofoonkwartet). Hen wachtte de schone taak om te bepalen wie er na afloop met de respectabele geldprijs naar huis ging.

Intermezzo

Na alle optredens was het aan de jury om te beslissen wie er in de prijzen waren gevallen. Zij namen daar behoorlijk de tijd voor. Het was Liza Kaaijk (piano) met zonen Faas (orgel en accordeon) en Boet (trompet) die voor een heerlijk intermezzo zorgden.

Winnaars: Bij de mini’s een zeer verdiende eerste prijs voor Christina van de Kamp en een tweede prijs voor Gaya Hagemeijer. Een aanmoedigingsprijs ging naar Maureen van der Vliet. De eerste prijs bij de junioren was voor Neeltje van Leeuwen, de tweede prijs voor Annika Valkering en de derde prijs voor Simon Duijn. De aanmoedigingsprijs ging naar Bente van Gils.

Janna van Zon