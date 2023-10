Petitie voor Greg’s snacks￼

De Kwakel – Bijna negenhonderd handtekeningen zijn er al gezet om Greg’s snacks een plek in het centrum van De Kwakel te geven. Het pand van de snackbar gaat gesloopt worden en de gemeente Uithoorn heeft eigenaar Greg van Leeuwen een tijdelijk onderkomen aangeboden. “De aangewezen locatie is teveel achteraf. Ik wil liever in de loop zitten, zodat voorbijgangers me zien,” zegt Greg en dat is de reden dat hij een petitie is begonnen. “Het is geen sneer naar de gemeente’, benadrukt hij. “Maar verplaats je eens in mijn schoenen. Eerst moest ik dicht omdat mijn vergunning niet op orde was, toen heb ik maanden last gehad van de verbouwing van het dorpscentrum. Ik moet blijven draaien.” De snackbar moet het vooral in de zomer hebben van fietsers en wandelaars die even langskomen voor een ijsje of een broodje kroket. Een zichtbare plek is daarom essentieel. “Het doet me goed dat veel Kwakelaars met mij meeleven”, zegt Greg. “Maar de gemeente vindt het aantal handtekening nog te weinig.”