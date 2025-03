Petitie tegen bezuinigingen in openbaar vervoer

Aalsmeer – Er is nog ruim twee weken (tot en met 26 maart) de tijd om de petitie tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer te ondertekenen. Reizen met metro, tram en bus wordt flink duurder en er rijdt straks minder openbaar vervoer als het kabinet de bezuiniging van 110 miljoen op de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) doorzet. Beide organisaties, samen goed voor 68% van het regionale vervoer in Nederland, luiden de noodklok over de dreigende gevolgen van deze bezuiniging. Ze hebben een petitie voor reizigers in het leven geroepen die inmiddels al bijna 39 duizend keer is ondertekend.

Regio en platteland vooral de dupe

In de petitie wordt aangegeven dat de vervoersarmoede in Nederland al op 10% ligt en door de maatregelen alleen maar verder stijgt. Vooral regio en platteland worden door de bezuiniging extra hard getroffen en hiermee slechter bereikbaar. Het aantal bussen en trams kan op sommige plekken wel met 18% afnemen.

Noodzakelijke voorziening

“Als we bijvoorbeeld in Kudelstaart een nieuwe woonwijk aanleggen hebben we juist meer in plaats van minder openbaar vervoer nodig”, zegt wethouder verkeer Bart Kabout. “Openbaar vervoer is voor veel mensen een noodzakelijke voorziening om te kunnen functioneren in de samenleving.” De petitie kan worden ondertekend via methetov.petities.nl.

Foto: Het busstation en de busbaan in Aalsmeer. Foto: Gemeente