Persoonlijke gift van broers Van Berkel voor SAM

Aalsmeer – Dinsdagochtend 21 november begon enigszins koud met regen. Toch merkte Paul Raadschelders, coördinator en enthousiast duofietser van Samenfietsen van stichting SAM hier weinig van. Enige weken geleden werd Wilma Alink-Scheltema, voorzitter van stichting SAM benaderd door Frans van Berkel van het aannemersbedrijf Van Berkel uit Leimuiden met de verrassende mededeling dat de Stichting Sam en specifiek de afdeling SAMen fietsen in Kudelstaart een donatie kon verwachten. Deze donatie krijgt de stichting van Frans en zijn broer Ton van Berkel vanwege hun pensioen.

De uitreiking van de cheque van 1612,50 euro was in het winkelcentrum in Kudelstaart. Paul die hier al druk bezig was met het verwijderen van zwerfvuil haalde snel de duofiets op, die opgeslagen staat in het magazijn van Thuis & Toys. Met deze duofiets wordt in de periode van maart tot en met oktober gefietst door een vrijwilliger van stichting SAM met een oudere woonachtig in Kudelstaart. Dit is één van de activiteiten van stichting SAM om ouderen uit hun isolement te halen.

Paul nodigde Frans uit om op de duofiets plaats te nemen. Dit was het moment voor Frans om mede namens zijn broer de cheque te overhandigen. De cheque, zo benadrukte Frans, woonachtig in Kudelstaart en een enthousiaste fietser, een persoonlijke gift van hem en van zijn broer en niet een gift van het bedrijf. Ook Fietsmaatjes in Leimuiden ontvangt een gelijkwaardige cheque. Hoe de stichting het geld voor de fietsgroep in Kudelstaart gaat besteden is nog niet besloten. Misschien wordt dit bedrag gereserveerd voor een nieuwe fiets of wordt hier nieuwe kledij voor aangeschaft. De stichting is Frans en Ton van Berkel enorm dankbaar voor deze genereuze gift.