Goud en brons voor Sjoelclub op NK teams

Aalsmeer – In de Veluwehal in Barneveld vond afgelopen zaterdag 15 oktober het NK sjoelen voor teams plaats. Sjoelclub Aalsmeer kwam met vijf teams aan de start, met in begrip van enkele sjoelers van andere clubs. Aalsmeer 1 en Aalsmeer 2 bereikten beiden een mooie derde plaats in respectievelijk de A-Klasse en de B-Klasse. In de D-Klasse twee Aalsmeerse teams. Aalsmeer 3 werd Nederlands Kampioen met 124,36 gemiddeld. Aalsmeer 5 was het enige Aalsmeerse team zonder een ereprijs. Hun gemiddelde was 112,30. In de E-Klasse ook de hoofdprijs voor Aalsmeer 4 met een gemiddelde van 115,86.

Persoonlijke records voor Iko en Anouschka

Eigenlijk zou tijdens de competitieavond van Sjoelclub Aalsmeer op 13 oktober maar tien bakken gesjoeld worden in verband met de jaarvergadering, maar deze wordt nu over twee weken gehouden. Degene die daar het meest blij mee was, was Iko van Elburg, want hij was in vorm deze avond en verbeterde maar liefst twee keer zijn persoonlijk record! Dit was 1372 en de eerste ronde verbeterde hij dit naar 1377. De tweede ronde ging nog beter en werd het bijna 1400. Zijn nieuwe record staat nu op 1395. Partner Anouschka Ploeger verbeterde ook haar persoonlijk record met 2 punten naar 1186.

Toch scoorde Iko geen enkele 148 op de bak, in tegenstelling tot enkele andere toppers van Sjoelclub Aalsmeer. Tim van Tiem deed dit twee keer, Patrick Haring, Cock Tukker en Theo van Leijden ieder één maal. Tim scoorde ook twee keer 146, Patrick Haring en Hans van Leeuwen ook één maal. Hans scoorde ook nog 147 punten. Patrick Haring gooide de hoogste 10 bakken score: 1428, de meeste punten in de Hoofdklasse waren wel voor Iko van Elburg met 27 punten. De A-Klasse was een prooi voor Pia Mulder met 26 punten. In de B-Klasse scoorde Pleun van Verseveld de meeste punten van iedereen: 28 punten.

De volgende competitieavond (tien bakken en jaarvergadering) is op donderdag 27 oktober en begint om 20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe leden zijn welkom na aanmelding via de website. Kijk voor alle uitslagen en meer informatie op: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Foto: Alle prijswinnaars van Sjoelclub Aalsmeer. Achter van links naar rechts: Karin, Alex, Marcel, Tim, Leo, Iko, Patrick en Eric. Voor van links naar rechts: Wim, Hans, Mirjam, Marja, Maria, Sandra, Jacob en Kees.