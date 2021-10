Pascal de la Haye: “De kracht van delen brengt geluk”

Door Janna van Zon

Aalsmeer – De kersverse voorzitter van de Tafelronde – of de Ronde Tafel – is Pascal de la Haye. Toen hij door Trudy Rothe van de KunstKas – initiatiefnemer van de geluksroute – werd gevraagd om op één van de inspiratiemiddagen te komen meedenken en meepraten was er al snel een positief antwoord. Bij het voorstelrondje werd duidelijk waarvoor de Tafelronde staat. Geef Pascal de ruimte en dan wordt duidelijk dat hij een geweldige ambassadeur is van de Tafelronde.

Handen uit de mouwen

“De Rondetafel is een internationale organisatie waarvan de oorsprong in Engeland ligt. Wij zijn een vrienden – netwerkgroep waar je mensen leert kennen die je anders niet zo snel tegenkomt. Zie het als een nieuwe innercircle. Wij houden van gezelligheid en daarnaast houden wij ons bezig met goede doelen. Zo hebben wij meegewerkt aan het stoelenproject op het Haarlemmerplein in Amsterdam, waarvoor veel media aandacht was. Wij hebben gekookt voor daklozen, dat ook door ons werd betaald. Het vergeten kind is een project van ons en wij hebben meegeholpen met het opknappen van de kinderboerderij. Verder organiseren wij evenementen die geld opbrengen waarvan de opbrengst wordt besteed aan een door ons gekozen goed doel. Ook hebben wij meegewerkt aan het KunstKast project. Op de Hortensialaan staat een door ons beschilderde kast. Tijdens het maken was er al zo’n leuk contact met omringende bewoners.”

‘Een Wapen-avond’

Pascal: “Eens per maand hebben wij in ons ‘clubhuis’, het Wapen van Aalsmeer, een ‘Wapen-avond’ waar wij een hapje eten, een biertje drinken, plannen maken en activiteiten bedenken. Wij hebben allemaal iets te vertellen, voelen ons betrokken bij maatschappelijke kwesties en bij de politiek. Ik voel mij prettig bij deze mannen die op een bepaalde manier in het leven staan. Het maakt mij gelukkig dat ik mensen iets mee kan geven, zoals de anderen mij wat meegeven. Het is goed om te leren van andere meningen, naar anderen te luisteren – hetgeen ook soms lastig kan zijn – lacht hij met de nodige zelfkennis.”

De Rondetafel een sekte? “Welnee joh. Dat wordt soms beweerd, maar wij zijn gewoon een groep vrienden in de leeftijd van twintig tot dertig jaar die met beide benen op de grond staan. Dat past ook meer bij het Aalsmeerse karakter; je vooral niet beter voordoen dan je bent.”

Geluksroute

“De Geluksroute past goed in het plaatje van de Tafelronde: de kracht van het delen, elkaar inspireren en ontmoeten spreekt ons aan. Het is goed om in een team te zitten met zulke enthousiaste mensen.” Over de vraag waar hij zelf nog meer gelukkig van wordt, hoeft Pascal niet lang na te denken: “Het kijken naar andere perspectieven, die mij iets doen zoals verbazen, mij aan het lachen maken of wat ook kan, weerstand oproepen.

Mij gewoon openstellen voor andere mensen, sommigen leuk en anderen niet. Dat doet iets met mij. Dit houdt mij bezig.” Pascal tot slot: “Aalsmeer is een mooi dorp, waarom kunnen wij niet samen – ieder op eigen wijze – daar meer geluk uithalen?” De Geluksroute wordt gehouden in het laatste weekend van mei 2021.

Geluksmoment delen

Meer informatie over de Geluksroute via kunstkas@org.nl. Wie een geluksmoment wil delen, kan mailen naar nackwach@tiscali.nl