Pas op voor telefoontjes van nepagenten!

Aalsmeer – In de afgelopen dagen heeft de politie een aanzienlijk aantal meldingen gekregen van inwoners van Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel en Uithoorn over dat zij gebeld werden door ‘politieagenten’. Let op: de ‘politieagent’ die u belt, is een nepagent! De nepagenten hebben de beschikking over de naam en adresgegevens van het slachtoffer dat zij bellen. Dit kan bij het slachtoffer onterecht vertrouwen wekken. De nepagenten vertellen in het gesprek met het slachtoffer dat er bijvoorbeeld een inbraak is voorkomen en dat zij willen weten of het slachtoffer sieraden en/of contant geld in de woning heeft liggen. Ook kan er gevraagd worden of het slachtoffer een kluis in de woning heeft.

Waardevolle spullen

Weet dat de politie u nooit zomaar telefonisch zal benaderen om te vragen of u waardevolle spullen in huis heeft! Later komt de nepagent, zonder uniform, naar de woning om de sieraden en/of het contante geld op te halen met de smoes dat uw waardevolle spullen veilig worden opgeborgen om een volgende inbraak te voorkomen. De nepagent vertrekt hierna met de noorderzon met uw waardevolle spullen. Dit is slechts één van de vele voorbeelden van hoe de nepagenten te werk gaan. De nepagenten kunnen, buiten een eventuele inbraak, meerdere redenen benoemen waarom zij willen weten of u waardevolle spullen in huis heeft.

Wordt of bent u gebeld door zo’n nepagent, geef dan geen enkele informatie aan de nepagent over welke spullen u in huis heeft liggen en hang de telefoon direct op. Meld het bij de politie via het meldformulier op www.politie.nl of bel 0900-8844. Noteer indien mogelijk het telefoonnummer waardoor u gebeld werd en geef dit telefoonnummer ook door aan de politie.

Legitimatiebewijs

Politieagenten beschikken altijd over een politielegitimatiebewijs die zij moeten tonen als daarom gevraagd wordt. Staat er iemand, al dan niet in uniform, voor uw woning die zegt dat hij of zij een politieagent is en u twijfelt hieraan: vraag dan om het politielegitimatiebewijs!

Deel dit bericht niet alleen online, maar vooral ook offline met familie en vrienden.