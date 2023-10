Pas op: Aziatische hoornaar in Uithoorn gezien!￼

Door Sebastiaan Claus, (contactpersoon Aziatische hoornaar van NBV Amstelland (ah.nbv.amstelland@gmail.com)

Regio– Op 27 september jl. is er in de Legmeer, op een handworp afstand van Gezondheidscentrum Waterlinie, een exemplaar van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax) aangetroffen. Deze invasieve wespensoort is voor mensen in de meeste gevallen niet gevaarlijker dan een gewone limonadewesp ondanks haar grote (2,5 – 3,0 cm). Het tegendeel is helaas waar voor bestuivers zoals honingbijen, wilde bijen en zweefvliegen, die een groot deel van haar dieet uitmaken. De imkerij, biodiversiteit en fruitteelt worden met deze reden dusdanig bedreigt door de komst van deze invasieve exoot dat de EU alle lidstaten heeft verplicht al haar nesten op te sporen en binnen eigen landsgrenzen onschadelijk te maken.

Opsporing verzocht

U kunt helpen deze schadelijke exoot op te sporen door bloeiende planten waarop zij nectar verzameld (zoals klimop en andere late bloeiers) in de gaten te houden en een foto te maken als u haar spot. Ook kunt u een lokpot voor uw raam plaatsen. Met de app ObsIdentify kan u haar identificeren. Geeft dit een zeker resultaat, dan maakt u een melding met foto via deze link https://waarneming.nl/go/vespa-velutina/.

Meer weten:

Kijk voor meer informatie op de volgende site: https://www.bijenhouders.nl/themas/aziatische-hoornaar/. Hier wordt ook uitgelegd hoe u zelf een lokpot kunt maken.