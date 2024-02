Participe Aalsmeer start Post-Covid lotgenotengroep

Aalsmeer – Heb jij langdurige klachten nadat je Covid-19 (corona) hebt gehad? Dat kan veel impact op je leven hebben. Het kan dan enorm helpend zijn om te praten met mensen die je precies begrijpen, omdat ze hetzelfde meemaken.

Participe Amstelland, team Aalsmeer is benieuwd hoeveel mensen in Aalsmeer en Kudelstaart te maken hebben met langdurige klachten. Een ding is zeker: Je bent niet de enige!

Misschien heb je interesse in contact met mensen die in hetzelfde schuitje zitten? PostCovid NL start in samenwerking met Participe een zogenaamde ‘zelfsupportgroep’ in de gemeente Aalsmeer. In deze groep delen mensen met langdurige klachten na corona hun ervaringen over het omgaan met de gevolgen hiervan. Het doel is op een positieve manier van elkaar te kunnen leren om er beter mee om te gaan en om zo elkaars steun te ervaren. Het team van Participe hoort graag van je om samen te kijken hoe jou te helpen. Ook als je geen behoefte hebt aan contact met lotgenoten. Mail naar team.aalsmeer@participe.nu o.v.v. Post-Covid of bel met Dyane Stam, maatschappelijk werker Participe Amstelland via 06-13317626.

Heb je feeling met mensen met post-Covid en vind je het leuk om gespreksleider te zijn? Kijk dan op postcovidnl.nl/bijeenkomsten en meld je aan!