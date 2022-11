Parklaan: Van wijkgebouw naar huurwoningen

Aalsmeer – Maandag 14 november overhandigde wethouder Willem Kikkert en bestuursvoorzitter van Eigen Haard, Bert Halm de symbolische eerste sleutel uit aan de nieuwe bewoonster Tamara Teer van de Parklaan. Een paar jaar geleden maakten de gemeente Aalsmeer en Eigen Haard de afspraak om het wijkgebouw aan de Parklaan om te bouwen naar sociale huurwoningen. Uiteindelijk bleek er ruimte voor negen woningen, bestaande uit een studio en twee en drie kamerwoningen. “Uitgangspunt van de Aalsmeerse Woonagenda 2020 is om woningen te realiseren voor diverse doelgroepen”, zegt wethouder Willem Kikkert: “Het ombouwen van het wijkgebouw Seringenhorst naar negen mooie sociale huurwoningen sluit hier mooi bij aan.”

Helemaal thuis

Tamara Teer en haar dochter Fenna zijn nieuwe bewoners van de Parklaan. “De woonkamer is heerlijk en we hebben een prachtig uitzicht op het groen en de vijver. Dat we hier kwamen gaf ons het gevoel alsof we op een vakantiepark wonen.”

Klein en fijn

“Dit is een mooi en compact project waarbij we optimaal het bestaande gebouw hebben gebruikt”, vindt Bert Halm, bestuursvoorzitter van Eigen Haard. “We zijn blij dat de gemeente ons heeft gevraagd om dit project te doen. Het staat naast woningen die we al in beheer hebben. We voelen ons dan ook echt verbonden met deze buurt.”

Gasloos en groen

De nieuwe woningen zijn gasloos en liggen naast het groen van het Seringenpark. De woningen zijn goed geïsoleerd en de zonnepanelen zorgen voor een flink deel van de energiebehoefte van de bewoners.