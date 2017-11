Pannenkoekenloop voor Heart 4 Children

Aalsmeer – Op zondagmiddag 29 oktober is een pannenkoeken-sponsor-bosloop georganiseerd voor jong en oud. Opa’s en oma’s, papa’s en mama’s en veel kinderen deden mee aan deze prachtig uitgezette wandeling van ongeveer 5 kilometer in het Amsterdamse Bos.

Om 15.00 uur was de start en tussen kwart over vier en vijf uur kwam iedereen binnen in de prachtige locatie van Eigenhuis stalling aan de Oosteinderweg, waar onder het genot van een pannenkoek en een drankje met muziek van Cor Trommel op accordeon nog heerlijk nagepraat werd. De kosten voor deelname waren 10 euro en voor kinderen gratis, maar die hadden sponsors gezocht voor het goede doel. De kinderen alleen al brachten een bedrag van 570 euro bij elkaar. Geweldig! De deelnamekaart was tevens een lot voor een diner voor twee bij Steiger 28 aan de Pontweg, welke prijs direct na de loop werd getrokken en bekend gemaakt.

De totale opbrengst van dit evenement was voor de Stichting Heart for Children in Uganda, met name voor uitbreiding van de bouw van de school voor weeskinderen daar. Het was een geslaagde middag met een opbrengst van totaal 2.950 euro. Namens de Stichting werden alle deelnemers hartelijk bedankt.

Er is nu een aanvraag ingediend bij de OSA en de stichting hoopt dat ook zij dit project willen ondersteunen met een financiële bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.heart4children.org.