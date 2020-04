Paasbeer kleuren met Hoogvliet

Aalsmeer – Hoogvliet supermarkten is vandaag, woensdag 8 april, gestart met een variant op de immens populaire berenjacht. De speciale Hoogvliet berenkleurplaat ligt gratis klaar en is te downloaden op de Hoogvliet website.

Mensen in het hele land plaatsen pluchen beren achter het raam. Kinderen die een ommetje maken in de buitenlucht kunnen deze (teddy)beren spotten. Een prachtig initiatief dat mensen in deze tijd op speelse wijze samen brengt. De Hoogvliet beer heeft voor deze gelegenheid een vrolijk Paasjasje gekregen. De kleurplaat van de paasbeer is te downloaden op www.hoogvliet.com/kids of mee te nemen in de Hoogvliet supermarkt.

Klanten die online hebben besteld, ontvangen de kleurplaat bij hun bestelling. Kinderen kunnen de paasbeer naar hartenlust knutselen en kleuren. Knip de Paasbeer uit en plak hem op een goed zichtbare plek achter het raam. Klaar om gespot te worden!

Scorekaart Paasberenjacht

Op de website www.hoogvliet.com/kids vindt de klant een Paasberenjacht scorekaart. Iedere gespotte beer levert 1 punt op, een paasbeer zelfs 3 punten. Klanten worden opgeroepen de score te delen via Facebook of Instagram.