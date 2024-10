Oversteekplaats Viergang aangepast

Mijdrecht – Seniorenpartij DRV heeft het college van B & W al een aantal keer attent gemaakt op de onveilige oversteekplaats (zebrapad) aan de Viergang in Mijdrecht. Deze oversteekplaats ligt in een 30 km gebied in een onoverzichtelijke bocht bij de kruising met Bozenhoven. Verder is het algemeen bekend dat er op de Viergang met grote regelmaat veel te hard wordt gereden. Inmiddels hebben er al een aantal keer (bijna) aanrijdingen plaatsgevonden met voetgangers.

Aantal aanpassingen

De gemeente heeft op verzoek van de Seniorenpartij DRV al een aantal aanpassingen gedaan. Zo is de bosschage flink gesnoeid, is er duidelijke bebording aangebracht en is het trottoir verbreed. Ondanks deze aanpassingen blijft het een gevaarlijke oversteekplaats en gebeurt het nog regelmatig dat voetgangers bijna van het zebrapad worden gereden. Met de wethouder is nu afgesproken dat het wegdek aangepast wordt door het aanbrengen van een verhoogd plateau of hoge drempels zodat automobilisten hun snelheid moeten aanpassen zonder zelf gelanceerd te worden.

Dagelijks maken veel inwoners van Molenland en Bozenhoven gebruik van deze oversteekplaats. Vooral kinderen van de Driehuisschool, mensen die hun hond uitlaten en ouderen van een dagbesteding.

De werkzaamheden worden door de gemeente ingepland en zullen binnen niet al te lange tijd uitgevoerd worden.

Foto is aangeleverd.