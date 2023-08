Ouderen schilderen mee aan ‘Gezicht van Aalsmeer’

Aalsmeer – Ouderen van Wijkpunt voor Elkaer en die van Ontmoetingsgebouw Irene hebben zelfportretjes en tekstselfies gemaakt voor het project Gezichten van Aalsmeer. Tot nu toe zijn het de oudste deelnemers aan het project dat door KCA en de Kunstploeg wordt gemaakt De deelnemers zijn stap voor stap begeleid in het maken van de kunstwerkjes met, soms tot eigen verrassing, heel fraaie resultaten. De teller van het project staat door de deelname van de ouderen al boven de 100 deelnemers.

Tekstselfies

Een tekstselfie maken blijkt soms lastig. Maak de zin die begint met de woorden ‘Ik ben……’ maar eens af. Dorpsdichter Jan Daalman begeleidde hier de dames om de eigen ziele roerselen bloot te geven. En ook hier was de boodschap, net als bij de geschilderde zelfportretjes, ‘het kan niet fout’. Een prachtig voorbeeld uit één van de workshops is deze tekstselfie: ‘Ik ben, hoop ik, de mens die ik graag zou willen zijn voor mijn medemensen’.

‘Eigen kop’

In wijkpunt voor Elkaer afgelopen vrijdag hielp beeldend kunstenaar Karin Borgman de deelnemers met kleine stapjes tegelijk naar de eindresultaten die niet gaan misstaan in het grote geheel. Er zijn maar een paar regels waar de kunstenaars in spé zich aan moesten houden. Het formaat van het doekje, A5, en het verplichte gebruik van zwart en wit om ‘de eigen kop’ op doek te portretteren. Het leidde tot veel plezier en daar gaat het bij dit soort projecten zeker ook om.

Inleveren op 2 september

Voor de deelnemers die al een doekje hebben opgehaald is de uiterste inleverdatum vastgesteld op zaterdag 2 september in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat. Het startschot van het project gaat klinken bij de Kunstroute op 16 en 17 september. Voor meer informatie ulla@kunstencultuuraalsmeer.nl of via Stichtingdekunstploeg@kpnmail.nl. Op de site en op facebook is nog meer info te vinden.