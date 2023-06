Oud Nuus 212: Aandacht voor Duitse waterlinie

Aalsmeer – Over enkele dagen valt Oud Nuus 212 bij de donateurs op de mat. Het is weer een gevarieerd nummer met daarin aandacht voor een Duitse waterlinie bij Aalsmeer. Een luchtfoto in Oud Nuus 135 uit 2004, die was genomen vanuit een Amerikaanse B-17 op 2 mei 1945 toonde zigzaglijnen, die aanvankelijk door niemand konden worden verklaard. Aanvullend bronnenonderzoek leidde tot een artikel waaruit blijkt dat ook de Duitsers destijds plannen hadden om de Stommeerpolder onder water te zetten. Alfred Bakker, collega-redacteur van het blad Tijdinghen, een uitgave van Oud Leimuiden/Rijnsaterwoude, vertelt over deze 2e verdedigingslinie tussen Amsterdam en Rotterdam, die in de Tweede Wereldoorlog werd aangelegd.

Pontbazen en Seringen

Dirk Jongkind gaat verder met zijn verhaal over de Pontweg en vertelt over pontbazen, die hun baan soms wat saai vonden en voor een andere carrière kozen. Jan Hofstra vond op oude kaarten een vermelding van een boerderij bij de Stommeermolen en zocht uit hoe dat zat, omdat het verboden was zo dicht bij een watermolen te bouwen. Om het jaarthema van de Stichting Historisch Aalsmeer – de Sering – nog extra kracht bij te zetten is een artikel van Cees van Dam opgenomen, dat ingaat op een lijst seringencultivars die gewonnen zijn door Aalsmeerse kwekers en licht de naamgeving van deze cultivars toe.

Fietsen en forten

Voeg daarbij nog een aantal korte artikelen over onder andere fietsen onder forten, een Catazine, een dorpswandeling en een rommeltje en u heeft weer een interessante blik in de geschiedenis van Aalsmeer.

Het blad is in de Bruna-winkel verkrijgbaar en kost 7,50 euro. Maar een lidmaatschap van Oud Aalsmeer (met vier gratis nummers per jaar) kost slechts 25 euro. Aanmelden als donateur van Oud Aalsmeer kan door een mailtje naar info@stichtingoudaalsmeer.nl of aanmelding via de website van de Stichting, www.stichtingoudaalsmeer.nl