Organisaties aan de slag voor feestmaand september

Aalsmeer – De besturen van Vuur en Licht op het Water, de Feestweek en de Pramenrace hebben afgelopen dagen positieve gesprekken gehad met de burgemeester over de feestmaand september. De burgemeester zou niets liever willen dan dat de besturen weer enthousiast gaan worden, de schouders eronder gaan zetten en een normale feestweek met alle activiteiten gaan organiseren. Een feestweek dus van begin tot eind, waar inwoners uit Aalsmeer en omgeving van kunnen genieten.

“We hebben groen licht gekregen om het grootste evenement van Aalsmeer weer te mogen gaan organiseren. We hebben er super veel zin”, laten Mike en Ab van Vuur en Licht op het Water weten.

Het feestweek-bestuur: “Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dit jaar een vertrouwde en veilige feestweek te kunnen organiseren. We gaan ons vanaf nu volledig richten op de organisatie van weer een grandioze Feestweek en informeren jullie snel over het programma, artiesten en de kaartverkoop.”

En SPIE: “Jullie mogen weer! Wij hopen dat de Pramenrace op 11 september 2021 net zo zal zijn als de race van 2019. Maar, wij zijn voorbereid op eventuele maatregelen en zullen deze tot zekere hoogte misschien moeten invoeren. Wij hebben er zin in en gaan graag voor jullie aan de slag. Inschrijven is nog niet mogelijk. Wij laten jullie weten wanneer dit kan.” Er gaat overigens een nieuw thema komen. “SPIE goes USA is zo 2020”, grapt het bestuur.