Band Wildcard Dukes Experience in Joppe

Aalsmeer – De Wildcard Dukes Experience is een dampend rock en blues trio uit Zuid-Holland en aanstaande zaterdag 27 oktober te zien en te horen in café Joppe in de Weteringstraat.

De solide ritmesectie wordt gevormd door drummer Erik Gardien en bassist Hans Kwabek. Op zijn Stratocaster verzorgt Otto Stomp de gitaar partijen. Ook neemt hij de zang voor zijn rekening. De drie muzikanten spelen al jarenlang samen en hebben door het hele land gespeeld.

De band is bedreven in het schrijven van eigen nummers. Eigen repertoire komt soepel en gezamenlijk tot stand. Ballads (bijvoorbeeld ‘Bitter Moments’) worden afgewisseld met dampende rocktracks, zoals ‘Graffiti Lane’ of ‘Bluesbusters’ en ‘Tugboat Blues’. Naast eigen songs zet de Wildcard Dukes Experience ook covers op eigen wijze neer van onder andere Jimi Hendrix, Chuck Berry, BB King, Julian Sas en de Rolling Stones.

De Wildcard Dukes Experience is ontstaan uit de band Wildcard Dukes. Zij toerden met succes en plezier door het hele land, en zijn meerdere keren live op de radio uitgezonden. Na het overlijden van Harrie van Pelt zijn de overgebleven drie bandleden doorgegaan onder de naam Wildcard Dukes Experience.

Het optreden zaterdag in Joppe in de Weteringstraat begint rond 21.30 uur en de toegang is gratis.

(Foto: facebookpagina Wildcard Dukes Experience).