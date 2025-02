Optreden Piero Bianculli Trio bij Zondag bij Bob

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Piero Bianculli komt naar Zondag bij Bob! Alleen de naam al klinkt veelbelovend: Piero Bianculli dat wil je toch niet missen! Maar wie is Piero Bianculli? Even googelen en luisteren naar een paar van zijn video’s. Vanzelf krijg je dan toch zo’n zin om deze begenadigde musicus in levende lijve op het podium te zien spelen.En dat kan, want zondag 2 maart komt Piero naar Zondag bij Bob! De charmante, Nederlands, Frans, Engels en Spaans sprekende Italiaan komt niet alleen, maar neemt ook een paar muzikale vrienden mee.

Veel fans

Bianculli heeft gezien de vele positieve reacties een schare aan fans om zich heen verzameld die hem de hemel in prijzen. ‘Heerlijk om naar te luisteren, heel all-round, een goede zanger.’ Kortom, de Zondag bij Bob bezoekers kunnen weer rekenen op veel vrolijkheid, maar ook op romantiek zoals je mag verwachten van een Italiaanse charmeur.

De deuren grote zaal van De Oude Veiling gaan zondag 2 maart open om 14.45 uur. Dan verdwijnen – na de soundcheck – de drie mannen voor even achter de coulisen. Voor het publiek is er tijd voor een kop thee, koffie of een glas wijn en kunnen de bitterballen voor in de pauze vast besteld worden. Om 15.30 uur is het podium voor Piero Bianculli. Deze voorlaatste Zondag bij Bob wordt weer een muzikaal feestje!

Foto: aangeleverd