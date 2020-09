Optreden Lotte Kerkman voor senioren in P60

Amstelland – Dinsdag 6 oktober is er weer een spetterend optreden voor senioren uit Amstelveen en omgeving in P60. Er kan genoten worden van een optreden van het jonge talent Lotte Kerkman. Lotte is van veel markten thuis. Ze zingt haar eigen nummers, klassiek, rock, pop, country, folk, en dat het liefst in zoveel mogelijk talen. Daarbij is zij geïnspireerd door de muziek van vroeger, denk aan The Beatles, Bob Dylan, Jacques Brel, David Bowie en nog veel meer artiesten. Met haar fijne stem, folky muziekstijl en enthousiaste podiumpresentatie is zij een graag geziene artiest.

Natuurlijk wordt dit optreden volgens de RIVM regels georganiseerd in het goed geventileerde café van Poppodium P60 aan het Stadsplein in Amstelveen. Aanvang is 14.30 uur en de toegang, die is gratis!

P60 en Amstelring zorgen samen voor net iets andere activiteiten voor ouderen tijdens de maandelijkse inloop van My Generation. Juist in deze bizarre tijd heeft iedereen behoefte aan contacten, een beetje gein, een leuk gesprek en verrassende muzikanten.

Reserveren is niet nodig, maar registreren bij binnenkomst is wel verplicht. Voor vragen, bijvoorbeeld over begeleiding of vervoer, kan contact opgenomen worden via mygeneration@amstelring.nl of bel 06-14646643 (Misha de Jong).