Fanfare-punkband De Kift live in P60

Amstelveen – Op donderdag 16 december komt de veelkoppige, poëtische fanfare-punkband De Kift naar Poppodium P60. De band afkomstig uit de Zaanstreek speelt op deze avond onder andere nummers van hun nieuwe plaat ‘Hoogvliet’. De Kift zit vol tomeloze energie, intimiteit, weemoed en euforie. Met daarnaast een danige dosis gecontroleerde chaos, zowel op de plaat als op het podium.

Een mooie mix van magnetiserende muziek. Met Nederlandstalige liedteksten die zijn samengesteld uit de wereldliteratuur. De Kift bracht sinds de oprichting in 1988 twaalf studioalbums uit, werkte mee aan verschillende theater-, film- en samenwerkingsprojecten, schrijft muziek voor film en televisie en toert met shows in binnen- en buitenland.

Met de nieuwste plaat ‘Hoogvliet’ brengt de formatie hun twaalfde album de wereld in. Zo’n twaalfde album is op zich al legendarisch, maar De Kift is natuurlijk wars van de perfectie waar dit cijfer zelf voor staat: met hakkende gitaren, schetterend koper en gammele speelgoedpiano’s vindt De Kift zichzelf weer opnieuw uit in een magische mix van Duitse Krimi muziek, elektroblues, hoekige tango’s en wiegende walsen voor breekbare dromen.

Kaarten voor de show kosten 17,50 euro (inclusief servicekosten) en zijn verkrijgbaar via: www.p60.nl.