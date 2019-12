Opnieuw inbraak in sporthal

Aalsmeer – Op woensdag 4 december is tussen vijf over twee en tien voor half drie in de nacht opnieuw ingebroken in de sporthal aan de Beethovenlaan in de Hornmeer.

Om binnen te komen hebben de dieven weer de nooddeur geforceerd. Twee weken geleden werden diverse gereedschappen gestolen, ditmaal is een greep gedaan in de kassa en een flink geldbedrag ontvreemd.

Het onderzoek door de politie is nog in volle gang. Mogelijk zijn er getuigen, zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.