Ophokplicht voor vogels, kinderboerderij wel open!

Aalsmeer – Op het terrein van kinderboerderij Boerenvreugd is geen kip te bekennen. Waar normaal kalkoenen, pauwen en kippen lekker rondscharrelen in de speeltuin en de wei en de eenden lekker badderen in de vijver, zijn de vogels nu nergens te zien. Door de heersende vogelgriep in Nederland is er een landelijke ophokplicht. Ook Boerenvreugd moet alle boerderijvogels afschermen van wilde vogels en het publiek.

Geen eieren

Door de uitbraak van vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Vinkeveen zijn de regels voor Boerenvreugd nog wat strenger geworden. De overheid heeft een vervoersverbod ingesteld in een straal van 10 kilometer om het besmette bedrijf. De kinderboerderij in de Hornmeer valt net binnen die 10 kilometergrens. Verse eitjes mag de boerderij voorlopig niet meer verkopen. Eieren vallen ook onder het vervoersverbod.

“We zien de vogels het liefst lekker buiten scharrelen maar we moeten ons aan de maatregelen houden”, aldus een van de bestuursleden. “Hopelijk duurt de ophokplicht deze winter minder lang dan vorige winter.”

Speeltuin en geitjes

Voor nu is het bestuur blij dat de boerderij open kan blijven. Spelen in de speeltuin kan gewoon net als een kijkje nemen bij de ezels, schapen en geiten in de wei. De kleine geitjes zijn enig om te zien en voor kinderen erg leuk om even te aaien. Veel inwoners hebben al een kijkje genomen bij het jonge grut.

De stolp van de boerderij is wel gesloten voor publiek. In de krappe binnenruimte is het moeilijk om voldoende afstand te bewaren. Door de stolp te sluiten voor bezoekers kunnen de medewerkers van Ons Tweede Thuis en de vrijwilligers hun werkzaamheden doen terwijl de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft. Het toilet aan de buitenzijde van de stolp is open voor bezoekers. Voor mindervaliden en ouders die kleine kinderen willen verschonen is het binnentoilet wel toegankelijk.

De kinderboerderij aan de Beethovenlaan is te bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.30 uur.