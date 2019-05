Opening Lidl door burgemeester

Aalsmeer – Burgemeester Oude Kotte opent woensdag 15 mei om 09.00 uur de nieuwe Lidl winkel aan de Stationsweg.

In Aalsmeer heeft Lidl ervoor gekozen om een nieuw type winkel te realiseren, waarbij het winkelgedeelte zich op de eerste verdieping bevindt. Op de begane grond kunnen klanten gratis parkeren.

De supermarkt voldoet aan alle hedendaagse winkelgemakken en heeft een breed assortiment aan dagverse producten en een verantwoord assortiment. De warme bakkerij zorgt dagelijks voor een ruime variatie aan verse broodjes, van zoet tot hartig. “Wij zijn erg blij met de komst van deze bijzondere Lidl in Aalsmeer. Dagelijks hopen wij klanten te kunnen verrassen met ons verse en veelzijdige assortiment”, aldus supermarktmanager Dignum.

Duurzame winkel

De Lidl kenmerkt zich door vele milieuvriendelijke en energiezuinige aspecten. Dit filiaal heeft het energielabel A ++++, maar liefst 360 zonnepanelen, uitsluitend LED verlichting en is aardgasvrij.

Geen sigaretten en tabak

Deze supermarkt verkoopt geen sigaretten en tabak. In nieuwe Lidl winkels worden namelijk geen tabakswaren meer verkocht. Lidl is de eerste supermarkt in Nederland die stopt met de verkoop van sigaretten en tabak. De supermarktketen bouwt de verkoop richting 2022 gefaseerd af.

Een minuut gratis winkelen

Op de dag van de opening ontvangen klanten rond 08.30 uur een lot, waarmee ze kans maken op één minuut gratis winkelen. Met deze prijs wordt de winkel om 09.00 uur door burgemeester Oude Kotte en supermarktmanager Dignum op feestelijke wijze geopend. De eerste 100 klanten ontvangen een gratis boeket bloemen. Verder zijn er gedurende de hele week er feestelijke openingsacties en mooie non-food aanbiedingen.