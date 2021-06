Open trainingen bij SV Omnia trampoline

Aalsmeer – Op zondag 20 juni organiseert SV Omnia 2000 Trampoline twee open trainingen, om 11.00 en 13.00 uur in de Proosdijhal in Kudelstaart. Voor iedereen vanaf 7 jaar, die nu met veel plezier vooral op de trampoline in de achtertuin springt. Deelname is gratis, meld je wel even aan via trampoline@svomnia.nl. En neem gerust een vriend of vriendin mee.

Spectaculair

Springen, draaien en zweven in de lucht. Bij trampolinespringen speel je met de zwaartekracht. Hoe hoger je springt, hoe langer je in de lucht zweeft en hoe meer salto’s je kunt maken. Dit maakt het heel spectaculair om naar te kijken en vooral heel gaaf om te doen! Om hoge, maar vooral mooie sprongen en salto’s te maken, moet je al je spieren perfect kunnen beheersen. En dat lukt alleen door te oefenen en veel te trainen. Al springende leer je je spieren te beheersen en te coördineren. Je verfijnt je gevoel voor evenwicht, ruimte, tempo en ritme.

Verschillende niveaus

Trampolinespringen is een sport die tot op het hoogste niveau (wereldkampioenschappen en Olympische Spelen) wordt beoefend. SV Omnia 2000 geeft al vele jaren trampolinetraining, met gediplomeerde trainers, op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Op verschillende niveaus, recreatie en wedstrijden, voor jongens en meisjes. De vereniging is op zoek naar nieuwe springers voor de recreatiegroep én voor de wedstrijdgroep. Bij de recreatielessen staan plezier en ontwikkeling centraal. Ook wordt de kinderen coole trucjes geleerd, uiteraard op een veilige manier. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen.

Selectiegroep

Talentvolle springers in de recreatiegroep worden begeleid om door te groeien richting de selectie. De selectiegroep combineert plezier en veel trainen om door te groeien naar de top. Deze groep traint twee tot vier keer per week. De gemotiveerde springers nemen deel aan regionale, landelijke en zelfs internationale wedstrijden. De niveaus lopen uiteen van wedstrijdsport tot eredivisie, maar alle sporters werken samen naar één doel: beter worden in de sport. Benieuwd? Meld je dan snel aan voor de open trainingen. Op een andere dag een keer meedoen met een proeftraining kan ook. Mail dan ook naar trampoline@svomnia.nl.