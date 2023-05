Open middag natuurtuin Bram de Groote

Uithoorn – Op zondag 7 mei is de Tuin Bram de Groote weer open voor bezoekers. Het is intussen volop lente in de tuin. De wilde hyacinten zorgen – door het koude weer – nog steeds voor een paarse kleur in de bospercelen. Er bloeit weer volop: het driekantig look, de gele tulp, de zomerklokjes, de moeraswolfmelk en de lelietjes van dalen . Bij de struiken laten de azalea’s nu hun prachtige kleuren zien: rood, paars, wit en geel en in de boomgaard staan de fruitbomen nu volop in bloei.

Een heel bijzondere bloeier is de ‘vaantjesboom’ of ‘zakdoekenboom’. Hij staat voor de werkschuur en is al vanaf de Boterdijk goed te zien. Het is dan ook meteen duidelijk waaraan deze boom zijn merkwaardige naam dankt. De bolvormige bloeiwijze wordt omgeven door twee geelwitte schutbladen van wel 10 centimeter die enigszins doen denken aan frisgewassen zakdoeken.

Het weiland wordt dit jaar met sinusbeheer (een innovatieve maaimethode) omgevormd tot een bloemrijk hooiland, waar voor insecten veel lekkers is te vinden.

De natuurtuin ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan en is op 7 mei open van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Naast de open dagen is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 9.00 en 12.00 uur in de tuin rond te kijken. Ingang via de zijingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan 27 te Uithoorn. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.