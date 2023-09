Open dag verkeersCollege￼

Mijdrecht – 1 mei 2009 startte Het VerkeersCollege in Mijdrecht. Al snel groeide het bedrijf en kwamen er meer auto’s en collega’s bij. Ze verhuisde in mei 2011 naar de locatie op het industrieterrein in Mijdrecht. Ook dat werd al snel weer te klein voor de grote groepen kandidaten. Vanaf 2014 zit het hoofdkantoor op de Diamant 6 in Mijdrecht naast het Veenlanden college. Ze hebben momenteel 15 lesauto’s, 8 motoren, bromfietsen, aanhangwagens, een vrachtauto en 2 leslocaties in Mijdrecht”. Wilt u eens binnen komen kijken? Ze hebben zaterdag 23 september weer hun jaarlijkse open dag vanaf 10.00 uur. Ga gezellig langs voor een gratis rijtest met de auto, BE, motor, bromfiets of rijsimulator. Maak vast GRATIS de eerste km’s en ontvang daarna een opleidingsadvies.

Ook kunt u, uw theoriekennis toetsen, over de nieuwe verkeersregels. Natuurlijk kunnen zij daarbij ook al uw vragen beantwoorden over: 2todrive (16,5 jaar B rijbewijs) en de code 95 (nascholing voor chauffeurs). Deze Open Dag zijn er speciale kortingsacties voor de auto, motor, bromfiets en de Rijsimulator !!!

Komt u ook even langs? De koffie en de instructeurs staan voor u klaar! Op Zaterdag 24 september van 10.00 uur tot 14.00 uur. Bij “Het VerkeersCollege” aan de Diamant 6 in Mijdrecht (naast het VLC).