Open dag Qui Vive Hockey

De Kwakel – Aanstaande zondag 12 maart organiseert hockeyvereniging Qui Vive weer een open dag van 10.30 tot 12.00 uur. Iedereen (jong en oud) kan op deze dag kennis komen maken met Qui Vive en ontdekken hoe leuk hockey en de verschillende speel- en trainingsmogelijkheden zijn. Op deze dag zijn vrijwilligers aanwezig die je het een en ander kunnen vertellen over hockey en Qui Vive. Deze open dag is dan ook een mooie kans om te ervaren hoe leuk deze teamsport is.

Clinics

Om 11.00 uur starten er clinics voor kinderen die op de basisschool zitten (dus vanaf 4 jaar). Als je hieraan mee wil doen is het handig om sportkleding aan te trekken en eventueel scheenbeschermers en een bitje mee te nemen. Een stick heeft de club voor je te leen. Meer informatie over Qui Vive is te vinden op www.quivive.nl en voor vragen kun je mailen naar: proefles@quivive.nl

Start Stokstaartjes

Hockeyclub Qui Vive organiseert voor kinderen die in groep 1 en 2 van de basisschool zitten twee keer per jaar een blok van acht hockeytrainingen (Stokstaartjes) om op een speelse manier te ervaren wat voor leuke sport hockey is. Dit gebeurt in het najaar en in het voorjaar op zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur. Een super gezellige, sportieve start van de dag! Zondag 19 maart gaan de stokstaartjes weer van start met het voorjaarsblok! Kom jij ook gezellig meedoen? Jij kunt je hier nog voor aanmelden door een mailtje te sturen naar stokstaartjes@quivive.nl. Ook kun je hier naar toe mailen voor meer informatie over deze trainingen.

Voor andere leeftijden heeft Qui Vive natuurlijk ook volop mogelijkheden om te hockeyen. Wil je kijken of hockey bij je past? Gedurende het hele seizoen kun je instromen als nieuw lid en je aanmelden voor twee proeftrainingen. Kijk voor alle informatie op: www.quivive.nl. De hockeyclub is gevestigd aan de Vuurlijn in De Kwakel.