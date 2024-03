Open Dag hockeyclub Qui Vive 

De Kwakel – Afgelopen week was het weer gezellig langs de velden op Qui Vive. Nadat de meeste teams tijdens de winterperiode in de zaal gehockeyd hadden, was het sinds afgelopen week weer tijd om het veld op te gaan. De hele week is er weer lekker getraind en afgelopen zaterdag zijn de eerste wedstrijden weer gespeeld. Het zonnetje deed goed zijn best dus het was weer genieten op en langs het veld.

Zondag jl. stonden er weer veel enthousiaste kinderen op het hockeyveld bij Qui Vive voor de Open Dag. Ook deze dag was het heerlijk weer zodat er rond half 11 een groep kinderen met hun ouders naar Qui Vive kwamen om de eerste stappen op het hockeyveld te zetten. Tijdens deze Open Dag kon iedereen (jong en oud) kennis komen maken met Qui Vive en ontdekken hoe leuk hockey en de verschillende speel- en trainingsmogelijkheden zijn. Terwijl de kinderen alvast met bal en stick op het oefenveld aan het oefenen waren met een jeugdtrainer, werden ouders ondertussen door leden uit het bestuur en vrijwilligers van de club te woord gestaan met informatie over hockey, Qui Vive, trainingsdagen, tijden, benodigdheden en dergelijke.

Clinic

Om 11.00 uur was het tijd voor de hockeyclinic. Onder leiding van enthousiaste jeugdtrainers konden de kinderen met allerlei soorten speelse oefeningen ervaren wat voor sport hockey nu precies is. Ouders keken trots toe hoe hun zoon/dochter lekker aan het hockeyen was. Bij één oefening stond er ook een echte keeper op doel wat het helemaal compleet maakte.

De clinic werd afgesloten met warme chocolademelk. Veel kinderen willen na deze eerste kennismaking de komende periode ook deelnemen aan de proeflessen (vanaf 6 jaar) of de stokstaartjes-trainingen (4-6 jaar, start 17 maart) op Qui Vive.

Interesse

Mocht je ook interesse hebben in hockey maar is het niet gelukt om tijdens de Open Dag langs te komen? Geen probleem natuurlijk. Stuur even een mailtje naar proefles@quivive.nl om je vragen te stellen of om proeflessen voor de komende twee weken af te spreken. Ook start Qui Vive op zondag 17 maart met het voorjaarsblok van de Stokstaartjes (kinderen uit groep 1/2) waar je je ook nog steeds voor op kunt geven via stokstaartjes@quivive.nl.