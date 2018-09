Atletiekvereniging houdt open dag

Uithoorn – Een blik op het schoolplein bewijst het: kinderen rennen en springen. Dat hebben we vroeger allemaal gedaan. Sommigen van ons zijn het alleen verleerd. Het goede nieuws is dat het menselijk lichaam zich altijd weer kan aanpassen. Anders gezegd: je lijf reageert positief op trainingsprikkels, mits die op het juiste moment in de juiste dosering worden aangeboden. Daar kunnen wij je bij atletiekvereniging AKU mee helpen.

Op zondag 9 september organiseert atletiekvereniging AKU een open dag. Op de atletiekbaan van sportpark De Randhoorn is iedereen van 14.00 tot 16.00 uur welkom om te komen speerwerpen, kogelstoten, balwerpen, verspringen, hoogspringen of hardlopen. Dat zijn oeroude, natuurlijke inspanningen die iedereen kan leveren. Het is niet voor niets dat atletiek de moeder van alle sporten genoemd.

Jeugd

Jongens en meiden van 6 tot en met 16 jaar kunnen kennismaken met verschillende atletiekonderdelen via een circuit dat op een dynamische manier zal worden afgewerkt. Verspringen, kogelstoten, speerwerpen, balwerpen, sprinten en hoogspringen maken hiervan deel uit.

Loopliefhebbers die ouder zijn dan 12 jaar kunnen zich aansluiten bij een trainingsgroep naar keuze. De ene groep gaat aan de slag met sprinten en hordelopen, de andere is er speciaal voor jongeren die plezier beleven aan het lopen van langere afstanden. Deze sprint-/horden en middenlangeafstandsgroepen trainen op aparte tijden en onder leiding van gespecialiseerde trainers. Voor de middenlangeafstand zijn er zelfs 2 categorieën: een groep voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar en een groep vanaf 16 jaar.

Volwassenen

Sporten is een goede manier om een gezonde leefstijl na te streven. Bij AKU helpen we je graag om je doelen te bereiken, variërend van een betere conditie, gezondere voedingsgewoontes tot een betere balans tussen rust en inspanning.

Er zijn twee loopgroepen waar je uit kunt kiezen. De trimgroep is meer recreatief ingesteld, de trainingsgroep traint intensiever en is gericht op deelname aan evenementen en wedstrijden. De trainingsschema’s zijn overwegend gelijk. Wandelen kan ook: sinds een jaar heeft AKU een wandelafdeling en biedt zij trainingen aan. Er zijn nu 3 groepen actief die er wekelijks onder begeleiding van een trainer op uit trekken.

AKU is toegankelijk voor iedereen en biedt brede begeleiding en ondersteuning. Ervaren trainers voorzien je van adviezen over voeding, kleding en blessurepreventie.