Op pompoenen-jacht in het Centrum

Aalsmeer – Veel kinderen zijn afgelopen zaterdag 24 oktober ‘gespot’ in het Centrum en dit had alles te maken met de pompoenen speurtocht die voor hen opgezet is door de ondernemers van Meer Aalsmeer. In vijftien etalages aan de Stationsweg, op het Raadhuisplein en in de Zijdstraat en Dorpsstraat staan pompoenen met hierop een letter.

Alle letters vormen samen een woord/zin. De speurtocht is bedoeld voor kinderen tot 13 jaar en meedoen kan tot en met aanstaande zaterdag 31 oktober. Het antwoord kan gemaild worden naar info@meeraalsmeer.nl. Er zijn leuke prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door ondernemers uit het Centrum, en de hoofdprijs is vier toegangskaarten voor de Efteling. De trekking is op 2 november.

Voor de oudere jeugd, tot 18 jaar, heeft Meer Aalsmeer ook een leuke actie bedacht. Zij kunnen vanaf zondag 1 november hun gekste, engste of mooiste Halloween-foto insturen. Ook hier zijn prijzen mee te winnen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl