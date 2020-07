Op ontdekkingsreis in FloriWorld

Aalsmeer – Vandaag, woensdag 1 juli, opent FloriWorld officieel haar deuren. Vorige week mochten inwoners van Aalsmeer een gratis kijkje komen nemen. Via een code in deze krant konden toegangskaarten besteld worden en hier is groots gehoor aan gegeven. Menigeen bleek wel nieuwsgierig te zijn wat het kleurige pand langs de Legmeerdijk van binnen te bieden heeft. Vele inwoners stapten het Experience Center binnen en gingen op ontdekking in de wereld van bloemen en planten.

Een ontdekkingsreis werd het zeker. Al vanaf de aanvang door de lange gang klinkt bewondering, evenals bij de weelderige planten-decoratie in de eerste zaal. En dit is nog maar het begin. FloriWorld is echt een vernieuwende en complete kennismaking met bloemen en planten, vanaf het liefdevol kweken in kassen, de handel en bewerking in de veiling tot de verkoop aan particulieren.

Van een ‘stijve’ tentoonstelling is absoluut geen sprake. De bezoeker wordt uitgenodigd mee te doen, in elke kamer wacht een verrassend decor en naast met bloemen en planten is rijkelijk gewerkt met lichtobjecten. Vergeet vooral niet een fototoestel of mobiel mee te nemen, er zijn prachtige momenten gecreëerd om foto’s en selfies te maken.

Voor kinderen is een leuke knutselhoek ingericht en aan de slag met bloemen kan onder leiding van de arrangeurs van het Boerma Instituut. In FloriWorld is ook een ruimte ingericht waar het Flower Art Museum zich mag profileren. De prachtige schilderijen van bloemen en planten passen er prima bij.

Een tip tot slot: Neem vooral de tijd om de attracties in de diverse zalen goed te bekijken. Ze zijn het honderd procent waard! FloriWorld bezoeken is inderdaad een experience en, belangrijk in deze tijd, coronaproef: De bezoekers hoeven niets met hun handen aan te raken (bij aanvang wordt een digitale pen uitgereikt), her en der staan apparaten om de handen te reinigen en FloriWorld is ruim van opzet. Aalsmeer kan trots zijn op deze prachtige, nieuwe attractie, die hopelijk veel (internationale) toeristen mag gaan verwelkomen!