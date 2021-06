Op 7 september weer Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – ‘IJs en weder dienende’ is een ouderwetse uitdrukking, dus zeer toepasselijk met betrekking tot het negende Nostalgisch Filmfestival. Want in principe wordt dit gehouden op dinsdagmiddag en -avond 7 september in de feesttent op het Praamplein. Met de kanttekening dat het coronavirus dan wel onder de knie moet zijn.

Reeds in april, zijn het bestuur van Stichting Feestweek Aalsmeer en de gemeente tot de conclusie gekomen, dat dit jaar een vertrouwde en veilige feestweek kan plaatsvinden. Honderd procent zekerheid kan nog niet worden gegeven. Dat hangt af of alle coronamaatregelen tegen die tijd zijn afgeschaft. Is dat daadwerkelijk het geval, dan staat de dinsdag van de feestweek weer in het teken van het Nostalgisch Filmfestival.

Keuze maken

Samensteller en presentator Dick Piet is er in elk geval klaar voor. Dat was hij in feite vorig jaar ook al, maar moest toen zijn nostalgische films noodgedwongen op de plank laten liggen. Daar heeft hij ze inmiddels weer vanaf gehaald. Omdat er het afgelopen jaar nieuwe, nooit eerder vertoonde films over het verleden van Aalsmeer zijn bijgekomen, is zijn grootste probleem het maken van een definitieve keuze.

Unieke films

Zeker op het programma staan een paar unieke kleurenfilms uit de periode 1945-1955, die vorig jaar bij een zolderopruiming werden ontdekt. Onder meer een film van de Uiterweg en omgeving. Toen er nog aan beide zijden van de weg een sloot was en het pontje aan het eind van de Buurt auto’s overzette. En in zwembad De Blauwe Beugel wedstrijden werden gehouden. Brugwachter Aldert Keessen de Aardbeienbrug bediende en nog volop gewerkt werd op kwekerijen. Een heel bijzonder kleurenfilm is die van de Hornmeerpolder rond 1950, toen die uitsluitend uit grasland bestond met hier en daar een boerderij. Van een woonwijk, industrieterrein of bloemenveiling was in de verste verte nog geen sprake. Alles was grasland, waar koeien op graasden en het hooi met een vork hoog op de wagen werd gestapeld. Schitterende opnamen van werkzaamheden bij onder meer boerderij Van Wees en ‘Boerenvreugd’ (zie foto).

Noteren in agenda

Welke films nog meer vertoond zullen worden, maakt Dick Piet begin augustus bekend. Dan hoopt hij ook te kunnen melden hoe en wanneer de kaartverkoop zal plaatsvinden. Uiteraard hoopt hij op zoals voorheen: in het Boekhuis in de Zijdstraat, met weer een gezellige lange rij belangstellenden voor de deur wanneer de verkoop start. Hoe dan ook, de datum dinsdag 7 september kan alvast met een behoorlijk gerust hart in de agenda genoteerd worden.