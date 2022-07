Op 3 september 10e Vuur en Licht op het Water

Aalsmeer – Verlichte boten en vuurwerk zijn er in Aalsmeer al lang geweest. Maar sinds beide activiteiten in 2012 gebundeld werden onder de nieuwe naam Vuur en Licht op het Water, heeft het evenement een enorme vlucht genomen. Bijna alle Aalsmeerders kennen het en de meesten doen er aan mee, op het water of als toeschouwer op de waterkant. Dit jaar is er het tiende Vuur en Licht op het Water, op zaterdag 3 september.

Botenshow

De formule is ongewijzigd: ‘s avonds varen honderden verlichte boten de route vanaf de Kleine Poel via de Ringvaart naar de Aalsmeerderbrug, terug naar Rijsenhout en door het Balkengat de Grote Poel op, om daar voor anker te gaan om het vuurwerk vanaf het water mee te maken. Om 23.00 uur start het vuurwerk, vanaf pontons op het water ter hoogte van de Watertoren. En dat vuurwerk heeft zich in de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot één van de mooiste en meest spectaculaire vuurwerken van Nederland. Voor de tweede keer zal het vuurwerk op 3 september op muziek plaatsvinden. De muziekmix wordt voorbereid door Lennart Bader (onder andere van Radio Aalsmeer) en op basis daarvan ontwerpt Frits Pen van Dream Fireworks het vuurwerk. Het ziet er naar uit dat zich op 3 september opnieuw een prachtig schouwspel met muziek zal voltrekken.

Afsluiting wegen

De groei van het evenement heeft er toe geleid dat geleidelijk aan de eisen wat betreft veiligheid en verkeersmaatregelen enorm zijn toegenomen. Grote delen van de Hornmeer worden afgesloten voor verkeer en op de Aalsmeerderdijk langs de Ringvaart geldt éénrichtingsverkeer. Deze maatregelen worden in goed overleg met de gemeente getroffen. Het organisatiecomité van Vuur en Licht op het Water zorgt ervoor dat de juiste maatregelen genomen worden en de gemeente draagt het grootste deel van de hiermee gemoeide kosten.

Voor het publiek dat later op de avond naar het vuurwerk komt kijken, is de situatie verbeterd. Het Waterfront is gereed, met uitzondering van het stukje bij de Watertoren en het daarnaast gelegen huis van de familie Luit. Aan het Waterfront kunnen toeschouwers vanaf de 1e J.C. Mensinglaan tot de Bachlaan een goede plek vinden om het vuurwerk te belijken. Tijdens het vuurwerk is de straat afgesloten voor verkeer. Ook de landtong van het Surfeiland is beschikbaar voor publiek.

Formule 1 circus

Bij de voorbereidingen loopt de organisatie er tegenaan dat wat betreft inzet van politie e.d. rekening gehouden moet worden met het Formule 1 circus in Zandvoort. Dat is een gegeven. Maar ook een uitdaging. Mike (Multi) van der Laarse: “We hebben onszelf de vraag gesteld of we een verbinding kunnen maken tussen F1 en Vuur en Licht op het Water. Het heeft op zich niks met elkaar te maken, maar we weten dat veel sponsoren ook enthousiast zijn over de Formule 1. Misschien moeten we iets van de Formule 1 sfeer naar ons evenement brengen.” Wat dat is, daar kan Mike voorlopig nog geen uitsluitsel over geven.